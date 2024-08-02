Aide
Gros plan de l'avant de Hue Wired video doorbell +capteur de mouvement intérieur + 2 capteurs de contact en noir

Promotion

Hue Wired video doorbell +capteur de mouvement intérieur + 2 capteurs de contact en noir

Surveillez qui est à votre porte où que vous soyez, recevez des alertes sonores et via l'application, et interagissez grâce à la communication bidirectionnelle avec la sonnette filaire, le détecteur de mouvement et 2 capteurs de contact en noir.

Points forts du produit

  • Alertes de mouvement instantanées
  • Flux vidéo net en 2K
  • Automatisez vos lumières
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Contrôlez avec l'application, la voix ou des accessoires
Voir toutes les spécifications produit

Dans ce pack

Gros plan de l'avant de Hue Pack Sonnette vidéo filaire Hue Secure

1 x Hue Pack Sonnette vidéo filaire Hue Secure

Ne manquez jamais un visiteur ou une livraison grâce au pack Sonnette et carillon Hue : recevez des alertes de mouvement et de visiteur instantanées, voyez tout en 2K avec la technologie Starlight et restez connecté où que vous soyez, grâce à la conversation bidirectionnelle. La sonnette déclenche vos lampes Philips Hue et envoie des notifications en temps réel, tandis que le Smart Chime émet des alertes sonores. Tout fonctionne parfaitement avec les lampes et accessoires Hue pour améliorer la sécurité de votre maison, de jour comme de nuit.

Pack Sonnette vidéo filaire Hue Secure
Gros plan de l'avant de Hue Détecteur de mouvement Hue

1 x Hue Détecteur de mouvement Hue

Déclenchez vos lumières connectées par le mouvement. Le détecteur de mouvement Hue, fonctionnant à piles, peut être installé facilement n'importe où dans votre maison. 

Détecteur de mouvement Hue
Gros plan de l'avant de Hue Capteur de contact Secure

1 x Hue Capteur de contact Secure

Ayez l'esprit tranquille à la maison ou en promenade, grâce au capteur de contact Hue Secure ! Placez-le sur les portes, les fenêtres, les armoires, les coffres-forts et plus encore avec le support adhésif inclus, et recevez une notification ou allumez les lumières en cas d’ouverture.

Capteur de contact Secure

Achetez les bundles avec un Bridge

