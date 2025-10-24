Détecteur extérieur
Contrôlez automatiquement vos lumières extérieures avec un détecteur Philips Hue pour extérieur. Placez le détecteur sans fil, alimenté par pile, n'importe où. Il vous suffira de vous promener pour allumer les lumières autour de vous.
Le prix actuel est €49,99
Points forts du produit
- Hue Bridge requis
- Installation sans fil
- Alimenté par batterie
- Résistante aux intempéries
- Automatisez votre éclairage
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique