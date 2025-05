Installé en quelques minutes

Le détecteur extérieur est facile à monter et entièrement sans fil. Vous n'avez donc pas besoin d'un électricien pour l'installer. Il suffit de déballer le détecteur, de le configurer via l'application et de l'installer où vous voulez. La configuration du détecteur et le réglage de la sensibilité à la lumière du jour et au mouvement s'effectuent également via l'application Philips Hue.