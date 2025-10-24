Hue Bridge
Cerveau du système d'éclairage connecté Philips Hue, le pont Hue vous permet de connecter et de contrôler jusqu'à 50 lampes et accessoires. Branchez-le simplement et utilisez l'application Hue pour définir des routines, des minuteurs, des scènes d'éclairage personnalisées et plus encore.
Le prix actuel est €59,99
Points forts du produit
- Installation simple
- Contrôle intelligent
- Ajoutez jusqu’à 50 lampes
- Commande vocale
Spécifications
Design et finition
Matériaux
Synthétique