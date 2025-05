Hue Bridge requis

Le module d'interrupteur mural Philips Hue nécessite un Hue Bridge (vendu séparément). Le Hue Bridge vous permet également d'ajouter jusqu'à 50 lumières et 12 accessoires dans toute votre maison, de créer des temporisateurs et des routines, et de contrôler vos lumières de n'importe où, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison, avec l'application Hue.