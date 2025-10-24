Prise connectée Hue (type F)
Ce petit accessoire sans prétention vous permet de transformer n’importe quelle lampe – même celle dans laquelle vous ne pouvez pas placer une ampoule Hue – en une lampe connectée afin que vous puissiez la contrôler via l’application Hue ou la voix. Utilisez le Bluetooth pour contrôler instantanément la lumière ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller d’autres fonctions.
Le prix actuel est €99,99
Points forts du produit
- Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l’application ou la voix*
- Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique