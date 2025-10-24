Aide
Prise connectée Hue (type F)

Ce petit accessoire sans prétention vous permet de transformer n’importe quelle lampe – même celle dans laquelle vous ne pouvez pas placer une ampoule Hue – en une lampe connectée afin que vous puissiez la contrôler via l’application Hue ou la voix. Utilisez le Bluetooth pour contrôler instantanément la lumière ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller d’autres fonctions.

Points forts du produit

  • Ajoutez n’importe quelle lampe à votre système Hue
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l’application ou la voix*
  • Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications

