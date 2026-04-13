Activez l'éclairage d'ambiance! Avec un Bridge et une Hue Play HDMI Sync Box 8K, regardez le lightstrip Plus extensible de 2 m changer de couleur, s’atténuer ou s’intensifier au rythme de votre écran.

Lumière blanche et couleurs riches

Synchronisation avec l’écran TV

Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI

Configuration simple du Bridge

Contrôle intelligent via application, commande vocale ou accessoires