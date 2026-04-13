Pack Résilience : Lightstrip Plus + Hue Sync Box 8K + Bridge
Le prix du lot est de €431,97, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €479,97
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À propos du Pack Résilience : Lightstrip Plus + Hue Sync Box 8K + Bridge
Activez l'éclairage d'ambiance! Avec un Bridge et une Hue Play HDMI Sync Box 8K, regardez le lightstrip Plus extensible de 2 m changer de couleur, s’atténuer ou s’intensifier au rythme de votre écran.
- Lumière blanche et couleurs riches
- Synchronisation avec l’écran TV
- Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
- Configuration simple du Bridge
- Contrôle intelligent via application, commande vocale ou accessoires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 330190
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
- 1
- Hue Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1