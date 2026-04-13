Pack Résilience : Lightstrip Plus + Hue Sync Box 8K + Bridge

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Gros plan de l'avant de Pack Résilience : Lightstrip Plus + Hue Sync Box 8K + Bridge
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À propos du Pack Résilience : Lightstrip Plus + Hue Sync Box 8K + Bridge

Activez l'éclairage d'ambiance! Avec un Bridge et une Hue Play HDMI Sync Box 8K, regardez le lightstrip Plus extensible de 2 m changer de couleur, s’atténuer ou s’intensifier au rythme de votre écran.

  • Lumière blanche et couleurs riches
  • Synchronisation avec l’écran TV
  • Connectez jusqu'à 4 appareils HDMI
  • Configuration simple du Bridge
  • Contrôle intelligent via application, commande vocale ou accessoires
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay