Promotion
A60 - Ampoule connectée B22 - 800
Utilisez la lumière blanche, douce et agréable de cette ampoule connectée ainsi que sa gradation instantanée pour obtenir le bon niveau de luminosité dans n'importe quelle pièce. Dotée d'un culot à baïonnette, cette ampoule connectée s'adapte à la plupart des luminaires standard.
Le prix actuel est €11,99, le prix d'origine est €19,99
Points forts du produit
- White
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 800 lumens*
- Éclairage blanc doux
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
61x110