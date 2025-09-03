*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
A60 - Ampoule connectée E27 - 1 600
Notre ampoule la plus connectée vous permet de bénéficier d'une lumière blanche et chaude de qualité supérieure (2 700 K) dans votre maison. Avec une luminosité maximale de 1 600 lumens et des capacités de gradation, vous pouvez véritablement personnaliser votre éclairage en fonction de vos besoins. Il vous suffit d'utiliser l'application Hue pour ajuster en douceur la lumière de la pleine luminosité jusqu'à 5 %.
Points forts du produit
- Jusqu’à 1 600 lumens
- Lumière blanche chaude (2 700 K)
- Luminosité variable jusqu'à 5 %
- Commande par application ou par la voix
- Facilité d'installation et d'utilisation
Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth
Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez contrôler vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison.Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et contrôlez-les toutes par simple pression d'un bouton sur votre appareil mobile.
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*
Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.
Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches douces
Les ampoules et luminaires Hue utilisent une lumière blanche douce. Grâce à l'intensité réglable de la lumière du jour à la légère veilleuse, ces lampes intelligentes vous permettent d'illuminer votre intérieur d'un niveau de lumière chaude parfaitement adapté à vos besoins.
Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge
Le Hue Bridge permet d’accéder aux fonctionnalités qui rendent l’éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d’un éclairage connecté jamais vu auparavant.
Spécifications
Durée de vie
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Durée de vie nominale
25 000