A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

Profitez des avantages de la lumière naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus connectée à ce jour. Repensée pour consommer 40 % d'énergie en moins et équipée d'une lumière blanche à spectre complet, elle est réglable selon les besoins depuis la lueur douce et chaleureuse des bougies jusqu'à une lumière blanche éclatante et stimulante. Personnalisez davantage votre lumière grâce à la fonction de gradation ultra-basse, qui permet de passer de la pleine luminosité à 0,2 %.

Points forts du produit

  • Jusqu’à 1600 lumens
  • Éclairage couvrant l'ensemble du spectre (1000 à 20000 K)
  • Luminosité variable jusqu'à 0,2 %
  • Commande vocale ou via l'application
  • Facilité d'installation et d'utilisation
Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth

Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth

Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez contrôler vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison.Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et contrôlez-les toutes par simple pression d'un bouton sur votre appareil mobile.

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*

Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.

Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Ces ampoules et luminaires offrent différentes teintes de lumière blanche chaude ou froide. Grâce à l'intensité entièrement réglable de la lumière la plus brillante à la plus légère, vous pouvez choisir une teinte et une luminosité parfaitement adaptées à vos besoins.

Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge

Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge

Le Hue Bridge permet d’accéder aux fonctionnalités qui rendent l’éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d’un éclairage connecté jamais vu auparavant.

