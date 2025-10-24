A60 - Ampoule connectée B22 - 1100 (pack de 2)
Utilisez des milliers de nuances de lumière blanche chaude ou froide avec ces ampoules connectées B22, dont les culots à baïonnette s'adaptent à la plupart des luminaires standard. La gradation sans fil vous permet de créer instantanément la bonne ambiance.
Le prix actuel est €64,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 1055 lumens*
- Lumière blanche froide à chaude
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x109