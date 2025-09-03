*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Nouveau
A60 - Ampoule connectée E27 - 810
Profitez des avantages de la lumière naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus connectée à ce jour. Repensée pour consommer 40 % d'énergie en moins et équipée d'une lumière blanche à spectre complet, elle est réglable selon les besoins depuis la lueur douce et chaleureuse des bougies jusqu'à une lumière blanche éclatante et stimulante. Personnalisez davantage votre lumière grâce à la fonction de gradation ultra-basse, qui permet de passer de la pleine luminosité à 0,2 %.
Current price is {currentPrice}
- Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
- Livraison gratuite à partir de 50 €
- Retour gratuit sous 30 jours
- Garantie 2 ans
Points forts du produit
- Jusqu’à 810 lumens
- Éclairage couvrant l'ensemble du spectre (1 000 à 20 000 K)
- Luminosité variable jusqu'à 0,2 %
- Commande par application ou par la voix
- Facilité d'installation et d'utilisation
Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth
Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez contrôler vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison.Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et contrôlez-les toutes par simple pression d'un bouton sur votre appareil mobile.
Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*
Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.
Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides
Ces ampoules et luminaires offrent différentes teintes de lumière blanche chaude ou froide. Grâce à l'intensité entièrement réglable de la lumière la plus brillante à la plus légère, vous pouvez choisir une teinte et une luminosité parfaitement adaptées à vos besoins.
Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge
Le Hue Bridge permet d’accéder aux fonctionnalités qui rendent l’éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d’un éclairage connecté jamais vu auparavant.
Spécifications
Durée de vie
Durée de vie
Nombre de cycles d'allumage
50 000
Durée de vie nominale
25 000