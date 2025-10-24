Downlight encastrable
Avec les downlights Adore de Philips Hue White Ambiance pour salle de bain inclus dans votre système Philips Hue, découvrez des recettes lumineuses qui vous aident à vous stimuler, à vous concentrer, à lire et à vous détendre. L’interrupteur avec variateur vous permet de créer facilement l’ambiance adaptée à chaque instant.
Le prix actuel est €159,95
Points forts du produit
- White Ambiance
- Interrupteur avec variateur inclus
- GU10
- Chromé
- Commande intelligente avec pont Hue Bridge*
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Chromé
Matériaux
Synthétique