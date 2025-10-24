Promotion
Ext. spot unique Buckram
La lumière blanche plus ou moins chaude diffusée par le spot blanc Buckram Philips Hue White Ambiance accompagne vos activités quotidiennes, et se règle de manière à éclairer certains points de la pièce en particulier. Il se contrôle instantanément par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est €38,49, le prix d'origine est €54,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal