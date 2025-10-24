Ext. spot unique Buckram
La lumière blanche plus ou moins chaude diffusée par le spot noir Buckram Philips Hue White Ambiance accompagne vos activités quotidiennes. Vous pouvez le régler de manière à éclairer certains points de la pièce en particulier, et contrôler instantanément la luminosité par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est €59,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal