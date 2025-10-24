La lumière blanche plus ou moins chaude diffusée par le spot noir Buckram Philips Hue White Ambiance accompagne vos activités quotidiennes. Vous pouvez le régler de manière à éclairer certains points de la pièce en particulier, et contrôler instantanément la luminosité par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.