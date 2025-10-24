Ext. spot unique Pillar
Utilisez le spot simple noir Pillar Philips Hue White Ambiance pour diffuser une lumière blanche plus ou moins chaude dans n'importe quelle pièce. Contrôlez instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à toutes les fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est €89,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal