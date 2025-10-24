Avec sa tête orientable, le spot Runner noir Philips Hue White Ambiance diffuse sa lumière blanche plus ou moins chaude dans tous les coins de la pièce, et vous pouvez utiliser ses recettes lumineuses intégrées pour vos activités quotidiennes. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.