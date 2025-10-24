Plafonnier salle de bains Struana
Spécialement conçu pour la salle de bains (classement IP44), le plafonnier Struana Philips Hue White Ambiance diffuse une lumière blanche plus ou moins chaude parfaitement adaptée à vos activités quotidiennes. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Synthétique