L'ampoule sphérique Philips Hue P45 E14 vous permet d'intégrer vos plus petites lampes et vos plus petits luminaires à votre système d'éclairage connecté Philips Hue. De la taille d'une balle de golf, cette ampoule sphérique s'adapte là où d'autres ampoules E14 plus longues ne le peuvent pas. Disponible en White, White Ambiance, ou White & Color Ambiance, cette ampoule sphérique apporte des millions de nuances de lumière blanche ou colorée à n'importe quelle pièce de votre maison.