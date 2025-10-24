Spot à encastrer Milliskin
Doté de recettes lumineuses intégrées, le spot à encastrer Milliskin Philips Hue White Ambiance en finition aluminium s'intègre parfaitement dans votre intérieur, où il diffuse une lumière blanche plus ou moins chaude. Il se contrôle instantanément par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est €44,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Synthétique