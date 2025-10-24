Le plafonnier Adore Philips Hue White Ambiance éclaire la pièce avec ses deux spots. Ses recettes lumineuses intégrées stimulent votre énergie et votre concentration, ou favorisent la lecture et la détente. Contrôlez instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.