Spot unique Buckram
La lumière blanche plus ou moins chaude diffusée par le spot blanc Buckram Philips Hue White Ambiance accompagne vos activités quotidiennes, et se règle de manière à éclairer certains points de la pièce en particulier. Vous pouvez contrôler instantanément la luminosité via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités, associez-lui un Hue Bridge.
Le prix actuel est €74,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal