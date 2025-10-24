Promotion
Suspension Amaze
Avec son design original, la suspension blanche Amaze Philips Hue White Ambiance trouvera sa place dans la cuisine ou la salle à manger. Dotée de recettes lumineuses intégrées, elle se contrôle via son Hue Dimmer switch ou par connexion Bluetooth. Pour accéder à d'autres fonctionnalités d'éclairage intelligent, associez-lui un Hue Bridge. Placez l'équipement à l'horizontale, au-dessus du miroir, ou installez-en un de chaque côté, à la verticale, pour créer une ambiance parfaite.
Le prix actuel est €160,99, le prix d'origine est €229,99
Points forts du produit
- White Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Comprend interrupteur avec variateur
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Blanc
Matériaux
Métal