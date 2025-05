Réveillez-vous et endormez-vous naturellement

Philips Hue vous aide à vous lever comme vous l'aimez et à commencer la journée en pleine forme. La luminosité augmente progressivement pour reproduire l'effet de l'aube et permettre un réveil naturel, plus agréable qu'une sonnerie retentissante. Commencez la journée du bon pied. Le soir, la lumière blanc chaud relaxante vous aide à vous détendre et à préparer votre corps à une bonne nuit de sommeil.