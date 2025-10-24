A60 - Ampoule connectée B22 - 1100 (pack de 2)
Avec deux ampoules LED connectées B22, vous obtenez des millions de nuances de lumière blanche et colorée ainsi qu'une gradation sans fil pour créer instantanément l'ambiance dans votre maison. S'utilise avec n'importe quel luminaire standard doté d'un culot à baïonnette.
Le prix actuel est €109,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 1055 lumens*
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x109