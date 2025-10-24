Promotion
A60 - Ampoule connectée B22 - 800
Utilisez cette ampoule LED connectée B22 avec n'importe quel luminaire standard doté d'un culot à baïonnette pour obtenir des millions de nuances de lumière blanche et colorée. Grâce à la gradation sans fil, cette ampoule vous permet de régler l'ambiance instantanément.
Le prix actuel est €41,99, le prix d'origine est €59,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- jusqu’à 800 lumens*
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
60x109