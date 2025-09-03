Profitez des avantages de la lumière naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus connectée à ce jour. Repensée pour consommer 40 % d'énergie en moins, elle combine la correspondance des couleurs de précision Chromasync™ et une lumière blanche à spectre complet. Obtenez la couleur ou la tonalité de lumière blanche idéale, puis personnalisez-la davantage grâce à la fonction de gradation ultra-basse, qui permet de passer de la pleine luminosité à 0,2 %.