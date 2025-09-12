Aide
Kit de démarrage : Ruban LED Hue Flux 6 m + Bridge Pro

Lancez-vous en toute simplicité dans l'éclairage connecté grâce à un kit de démarrage comprenant le ruban LED Philips Hue Flux et le hub pour maison connectée Hue Bridge Pro. Décorez et illuminez votre intérieur avec les tons les plus purs de lumière blanche et le mélange précis des couleurs Chromasync™. Coupez, réutilisez ou prolongez le ruban LED pour l'adapter à n'importe quel espace. Notre hub domestique le plus avancé, Bridge Pro, offre des performances plus rapides, une capacité supérieure et des fonctionnalités basées sur l'IA, grâce à une puce ultrarapide. Gérez votre configuration à l'aide de l'application Hue primée ou de votre assistant vocal.

Points forts du produit

  • Scénarios et effets personnalisables
  • Mélange précis des couleurs Chromasync™
  • Lumière blanche, vive et authentique
  • Ajoutez plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
  • Les lampes se transforment en détecteurs grâce MotionAware™.
Trouvez le manuel d’un produit

