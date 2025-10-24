Promotion
Flamme - Ampoule connectée E14
Ajoutez de la couleur à chaque pièce avec cette ampoule flamme intelligente, qui offre des plages de lumière blanche chaude ou froide ainsi que 16 millions de couleurs. Utilisez le Bluetooth pour contrôler instantanément la lumière dans une pièce ou connectez-vous au Hue Bridge pour déverrouiller l'ensemble des fonctions.
Le prix actuel est €41,99, le prix d'origine est €59,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Bluetooth activé
- Hue Bridge activé
- Éclairage blanc et coloré
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l'ampoule
Dimensions (LxHxP)
39x117