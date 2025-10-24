Iris argent édition spéciale
Définissez l'ambiance de n'importe quelle pièce de la maison avec la lampe Philips Hue Iris en édition limitée, disponible en couleur or, argent, cuivre et rosé. Permettant de bénéficier à fois d'une projection de couleur sur les murs et d'un rétroéclairage doux, la lampe Iris produit un effet sophistiqué unique. Associez-lui un Hue Bridge pour accéder à plus de fonctionnalités.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- LED intégrée
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Argent
Matériaux
Synthétique
Métal