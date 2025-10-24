Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Pack de 1 E27

Pack de 1 E27

Avec des millions de nuances de lumière blanche et colorée, cette ampoule LED connectée E27 vous permet de créer instantanément l'ambiance. Adaptée à la plupart des luminaires, cette ampoule vous permet d'apporter un éclairage connecté partout dans votre maison.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Bluetooth activé
  • Hue Bridge activé
  • Éclairage blanc et coloré
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

  • Dimensions (LxHxP)

    60x110

Durée de vie

Environnement

Options/accessoires inclus

Garantie

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay