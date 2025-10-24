Plafonnier en croix à trois spots Centris
Profitez d'un éclairage à la fois fonctionnel et d'ambiance avec un seul équipement. Le Centris noir se compose d'un plafonnier fixe et de trois spots orientables individuellement. Réglez chacun des éclairages sur une couleur parmi des millions disponibles pour obtenir un rendu vraiment unique.
Le prix actuel est €469,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- LED intégrée
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Métal