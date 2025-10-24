Mettez de la couleur dans votre maison avec Hue Fugato. Idéal pour votre salon et votre chambre. Contrôlez-le par Bluetooth pour l'éteindre et l'atténuer et définir des scénarios de lumière dans une pièce, le tout instantanément, ou jumelez-le avec un pont Hue pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités.