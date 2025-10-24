Spot encastrable Centura
Le spot noir Hue Centura garantit une ambiance parfaite en toute occasion. Idéal pour votre salon et votre chambre. Contrôlez-le par Bluetooth pour définir instantanément les scénarios de lumière dans une pièce ou jumelez-le avec un Hue Bridge pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités.
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- 1 x ampoules GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique