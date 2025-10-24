Aide
Ceiling-mounted spiral-shaped aluminium spotlight fixture with a matte finish, featuring adjustable cylindrical heads emitting pink light.

Spot quadruple Argenta

Plantez le décor avec Hue Argenta, qui offre n'importe quelle nuance de blanc et une palette de 16 millions de couleurs. Parfait pour votre salon et votre chambre Utilisez le Bluetooth pour un contrôle des luminaires instantané dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour bénéficier de toute l'étendue des fonctionnalités.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Aluminium

  • Matériaux

    Métal

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay