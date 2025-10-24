Plantez le décor avec Hue Argenta, qui offre n'importe quelle nuance de blanc et une palette de 16 millions de couleurs. Parfait pour votre salon et votre chambre Utilisez le Bluetooth pour un contrôle des luminaires instantané dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour bénéficier de toute l'étendue des fonctionnalités.