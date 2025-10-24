Spot quadruple Argenta
Plantez le décor avec Hue Argenta, qui offre n'importe quelle nuance de blanc et une palette de 16 millions de couleurs. Parfait pour votre salon et votre chambre Utilisez le Bluetooth pour un contrôle des luminaires instantané dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour bénéficier de toute l'étendue des fonctionnalités.
Le prix actuel est €299,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Métal