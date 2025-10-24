Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Spot quadruple Fugato

Spot quadruple Fugato

Plantez le décor avec Hue Fugato, qui offre n'importe quelle nuance de blanc et une palette de 16 millions de couleurs. Parfait pour votre salon et votre chambre Utilisez le Bluetooth pour un contrôle des luminaires instantané dans une pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour bénéficier de toute l'étendue des fonctionnalités.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • Comprend ampoule LED GU10
  • Commande Bluetooth via l'application
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Métal

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay