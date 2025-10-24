Spot triple Argenta
Créez l'ambiance parfaite avec Hue Argenta. Idéal pour un éclairage d'ambiance et d'accentuation dans votre salon et votre chambre. Contrôlez-le instantanément par Bluetooth dans une pièce ou jumelez-le avec un pont Hue pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités de la lumière intelligente.
Le prix actuel est €259,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- Comprend ampoule LED GU10
- Commande Bluetooth via l'application
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Aluminium
Matériaux
Métal