Créez l'ambiance parfaite avec Hue Fugato. Idéal pour un éclairage d'ambiance et d'accentuation dans votre salon et votre chambre. Contrôlez-le instantanément par Bluetooth dans une pièce ou jumelez-le avec un pont Hue pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités de la lumière intelligente.