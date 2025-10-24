Mettez en valeur vos objets préférés avec Hue Argenta, qui offre un magnifique faisceau lumineux de n'importe quelle nuance de blanc ou choisi parmi une palette de 16 millions de couleurs. Contrôlez-le instantanément par Bluetooth dans une pièce ou jumelez-le avec un pont Hue pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités.