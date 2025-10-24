Aide
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Suspension Ensis

Suspension Ensis

Le design fin de la suspension Ensis ainsi que ses lumières vers le haut et vers le bas facilitent la combinaison de la lumière fonctionnelle et ambiante. Fonctionne en tant que lampe distincte ou en tant qu'élément de votre système d'éclairage connecté avec le pont Hue.

Article plus disponible

Points forts du produit

  • Hue White and Color Ambiance
  • LED intégrée
  • Contrôle instantané via Bluetooth
  • Contrôle avec l'application ou la voix*
  • Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Voir toutes les spécifications produit
Find your product manual

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériaux

    Aluminium

Durée de vie

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

Compatibilités

Autre

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay