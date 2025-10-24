Suspension Ensis
Le design fin de la suspension Ensis ainsi que ses lumières vers le haut et vers le bas facilitent la combinaison de la lumière fonctionnelle et ambiante. Fonctionne en tant que lampe distincte ou en tant qu'élément de votre système d'éclairage connecté avec le pont Hue.
Le prix actuel est €399,99
Points forts du produit
- Hue White and Color Ambiance
- LED intégrée
- Contrôle instantané via Bluetooth
- Contrôle avec l'application ou la voix*
- Ajoutez un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités
Spécifications
Design et finition
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Aluminium