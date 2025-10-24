Aide
A set of white smart light bulbs, a wireless remote, and a square hub, all with a consistent modern design.

Kit de démarrage : 3 ampoules connectées E27 (1100) + variateur

Lancez votre système d’éclairage connecté avec ce kit de démarrage, qui comprend trois ampoules intelligentes à lumière blanche douce, le Hue Bridge et un interrupteur. C’est un kit complet pour un contrôle personnalisé de votre éclairage intérieur et de toutes ses fonctions.

  • White
  • jusqu’à 1055 lumens*
  • Lumière blanche et chaude
  • Hue Bridge inclus
  • Pont Hue Bridge inclus
