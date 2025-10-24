Connectez vos lampes et luminaires de petite taille, par exemple vos lampes de bureau, vos appliques murales ou vos lampes à poser, avec l'ampoule sphérique Philips Hue White P45 E14. De petite taille, cette ampoule offre une lumière blanche douce à intensité variable ainsi qu'un contrôle par Bluetooth dans une pièce. Ajoutez un Hue Bridge pour débloquer toute l'étendue des fonctionnalités.