Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Câble d'extension de ruban LED Hue Flux 5 m

Câble d'extension de ruban LED Hue Flux 5 m

Placez votre ruban LED intérieur Flux ou Flux ultra-brillant exactement là où vous le souhaitez. Grâce à cette extension de cinq mètres au design discret et minimaliste, vous n'avez plus à vous soucier de la distance entre le ruban LED et la source d'alimentation. L'extension permet également de dissimuler facilement le bloc d'alimentation.  

Points forts du produit

  • Câble d’extension 5 m / 16 ft
  • Facile à installer
  • Design minimaliste discret
  • Configuration basse tension sécurisée (IP20)
