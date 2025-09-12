Aide
Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Connecteur Hue Flux, lot de 4

Connecteur Hue Flux, lot de 4

Installation simple, même pour les nouveaux utilisateurs. Reliez deux morceaux d'un ruban LED Flux ou Flux ultra-brillant après les avoir coupés. Le connecteur est conçu pour relier deux rubans LED en ligne droite afin de les installer le long d'un espace plus long sans compromettre l'uniformité ni la qualité de l'éclairage. Il s'avère idéal lorsque vous souhaitez utiliser de longs rubans lumineux pour faire le tour d'une pièce, éclairer une alcôve ou installer un éclairage à plusieurs niveaux au plafond.

Points forts du produit

  • Reliez deux morceaux de ruban LED
  • Raccord d'angle à 90 degrés
  • Assure la cohérence lumineuse
  • Facile à confectionner soi-même
  • Comprend 4 connecteurs d'angle
Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    Plastique

Options/accessoires inclus

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Compatibilités

Autre

