Pack : Hue sync box + lightstrip
Le prix du lot est de €313,48, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €329,98
Le prix du lot est de €313,48, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €329,98
Promotion
Article plus disponible
À propos du Pack : Hue sync box + lightstrip
Faites votre premier pas dans la synchronisation. Créez votre propre éclairage immersif grâce à une Hue sync box et un lightstrip.
-
- Lumière blanche et colorée
- Synchroniser les lumières avec l'écran de votre téléviseur
- Connectez jusqu'à 4 appareils via les ports HDMI
- La synchronisation nécessite un pont Hue Bridge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870758
Informations produit
- Hue Play HDMI sync box
- 1
- Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
- 1