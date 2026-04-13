Pack : Hue sync box + lightstrip

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Gros plan de l'avant de Pack: Hue sync box + lightstrip
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À propos du Pack : Hue sync box + lightstrip

Faites votre premier pas dans la synchronisation. Créez votre propre éclairage immersif grâce à une Hue sync box et un lightstrip.

  • Lumière blanche et colorée
  • Synchroniser les lumières avec l'écran de votre téléviseur
  • Connectez jusqu'à 4 appareils via les ports HDMI
  • La synchronisation nécessite un pont Hue Bridge
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay