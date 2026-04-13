Pack : lightstrip + extension

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Gros plan de l'avant de Pack: lightstrip + extension
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À propos du Pack : lightstrip + extension

Habillez vos escaliers, placards, étagères ou mobilier d'une luminosité colorée. Grâce à un lightstrip de deux mètres et à une extension d'un mètres, les possibilités sont infinies.

  • Lumière blanche et colorée
  • Extension fournie
  • Commande vocale, avec l'application ou les accessoires

Inspiration éclairage

Découvrez d’autres façons d’utiliser les lumières intelligentes Philips Hue pour créer l’ambiance, et partagez votre propre installation sur Instagram avec le hashtag #philipshue

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@dutchguy84

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@luckyenki

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