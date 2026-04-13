Pack : lightstrip + extension
Le prix du lot est de €71,98, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de €79,98
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À propos du Pack : lightstrip + extension
Habillez vos escaliers, placards, étagères ou mobilier d'une luminosité colorée. Grâce à un lightstrip de deux mètres et à une extension d'un mètres, les possibilités sont infinies.
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- Lumière blanche et colorée
- Extension fournie
- Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870703
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Base Lightstrip Plus V4 2 mètres
- 1
- Hue White and Color Ambiance Extension Lightstrip Plus V4 1 mètre
- 1