Perifo kit de base pour plafond, droit (2 spots)

Dans ce pack

1 x Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo Cette unité d'alimentation connecte deux rails et fils Perifo à l'électricité de votre maison. Obtenez jusqu'à 100 W sur une seule unité d'alimentation. Additionnez simplement la puissance de chaque lumière pour atteindre le seuil. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo. Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

2 x Hue Rail Perifo 0,5 m Ce rail noir de 0,5 mètre vous permet d'agencer votre éclairage sur rail comme vous le souhaitez. Encliquetez les luminaires Perifo directement dans le rail. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo. Rail Perifo 0,5 m