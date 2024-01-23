Découvrez comment fonctionne l'éclairage sur rail Perifo et comment tous les composants s'assemblent.
Perifo kit de base pour plafond, droit (2 spots)
Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend deux spots cylindriques, deux rails de 0,5 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.
Le prix actuel est €439,95
Points forts du produit
- 2 spots, chacun 490 lm @2700K
- Prend 10,6 watts de l'unité d'alimentation
- 121.5 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Dans ce pack
1 x Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
Cette unité d'alimentation connecte deux rails et fils Perifo à l'électricité de votre maison. Obtenez jusqu'à 100 W sur une seule unité d'alimentation. Additionnez simplement la puissance de chaque lumière pour atteindre le seuil. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
2 x Hue Rail Perifo 0,5 m
Ce rail noir de 0,5 mètre vous permet d'agencer votre éclairage sur rail comme vous le souhaitez. Encliquetez les luminaires Perifo directement dans le rail. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.Rail Perifo 0,5 m
2 x Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
Ces puissants projecteurs cylindriques noirs se fixent directement sur les rails Perifo. Inclinez-les et faites-les pivoter pour diffuser leur lumière de couleur partout où vous le souhaitez. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.Spot cylindrique Perifo
En savoir plus sur Perifo
Qu'est-ce que l'éclairage sur rail connecté ?
Construisez un kit d'éclairage sur rail personnalisé
Obtenez des guides pas à pas pour choisir chaque composant séparément afin de créer votre système d'éclairage sur rail personnalisé.
Spécifications
Informations produit
Informations produit
Questions et réponses
Ai-je besoin d'un pont Hue Bridge pour utiliser l'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je contrôler l'éclairage sur rail Perifo via Bluetooth ?
Comment puis-je calculer le nombre maximal de lampes que je peux ajouter à ma configuration d'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je régler la longueur du câble du bloc d'alimentation mural ?
Puis-je régler la longueur du câble du bloc d'alimentation mural ?
Que comprend le kit d'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je transformer un kit d'éclairage sur rail Perifo en une installation d'éclairage sur rail encore plus grande en y ajoutant davantage de lampes ou de rails ?
Quels luminaires fonctionnent avec l'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je installer l'éclairage sur rail Perifo moi-même ?
Comment l'éclairage sur rail Perifo se raccorde-t-il à l'alimentation ?
Puis-je remplacer moi-même les ampoules de mes luminaires Perifo ?
Puis-je ajouter des lampes supplémentaires à un kit d'éclairage sur rail Perifo ?
Les kits d'éclairage sur rail Perifo sont-ils préassemblés ?
Quel est le matériel de montage fourni avec le kit d'éclairage sur rail Perifo ?
Comment déplacer les luminaires Perifo sur le rail ?
Que contient la boîte lorsque je commande un éclairage sur rail Perifo ?
Quelles sont les options de montage des rails d'éclairage Perifo ?
Qu'est-ce qu'un cache rallonge et boîtier électrique pour éclairage sur rail Perifo ?
Quelle est la différence entre un connecteur d'angle externe et un connecteur d'angle interne ?
