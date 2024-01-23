Aide
Perifo kit de base pour plafond, droit (2 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend deux spots cylindriques, deux rails de 0,5 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.

Points forts du produit

  • 2 spots, chacun 490 lm @2700K
  • Prend 10,6 watts de l'unité d'alimentation
  • 121.5 cm
  • Conçu pour les plafonds
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
Dans ce pack

Gros plan de l'avant de Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

1 x Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Cette unité d'alimentation connecte deux rails et fils Perifo à l'électricité de votre maison. Obtenez jusqu'à 100 W sur une seule unité d'alimentation. Additionnez simplement la puissance de chaque lumière pour atteindre le seuil. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.

Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
Gros plan de l'avant de Hue Rail Perifo 0,5 m

2 x Hue Rail Perifo 0,5 m

Ce rail noir de 0,5 mètre vous permet d'agencer votre éclairage sur rail comme vous le souhaitez. Encliquetez les luminaires Perifo directement dans le rail. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.

Rail Perifo 0,5 m
Gros plan de l'avant de Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo

2 x Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo

Ces puissants projecteurs cylindriques noirs se fixent directement sur les rails Perifo. Inclinez-les et faites-les pivoter pour diffuser leur lumière de couleur partout où vous le souhaitez. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo.

Spot cylindrique Perifo

En savoir plus sur Perifo

Qu'est-ce que l'éclairage sur rail connecté ?

Découvrez comment fonctionne l'éclairage sur rail Perifo et comment tous les composants s'assemblent.

En savoir plus sur l'éclairage sur rail

Construisez un kit d'éclairage sur rail personnalisé

Obtenez des guides pas à pas pour choisir chaque composant séparément afin de créer votre système d'éclairage sur rail personnalisé.

Lire le guide

Questions et réponses

Ai-je besoin d'un pont Hue Bridge pour utiliser l'éclairage sur rail Perifo ?

Puis-je contrôler l'éclairage sur rail Perifo via Bluetooth ?

Comment puis-je calculer le nombre maximal de lampes que je peux ajouter à ma configuration d'éclairage sur rail Perifo ?

Puis-je régler la longueur du câble du bloc d'alimentation mural ?

Puis-je régler la longueur du câble du bloc d'alimentation mural ?

Que comprend le kit d'éclairage sur rail Perifo ?

Puis-je transformer un kit d'éclairage sur rail Perifo en une installation d'éclairage sur rail encore plus grande en y ajoutant davantage de lampes ou de rails ?

Quels luminaires fonctionnent avec l'éclairage sur rail Perifo ?

Puis-je installer l'éclairage sur rail Perifo moi-même ?

Comment l'éclairage sur rail Perifo se raccorde-t-il à l'alimentation ?

Puis-je remplacer moi-même les ampoules de mes luminaires Perifo ?

Puis-je ajouter des lampes supplémentaires à un kit d'éclairage sur rail Perifo ?

Les kits d'éclairage sur rail Perifo sont-ils préassemblés ?

Quel est le matériel de montage fourni avec le kit d'éclairage sur rail Perifo ?

Comment déplacer les luminaires Perifo sur le rail ?

Que contient la boîte lorsque je commande un éclairage sur rail Perifo ?

Quelles sont les options de montage des rails d'éclairage Perifo ?

Qu'est-ce qu'un cache rallonge et boîtier électrique pour éclairage sur rail Perifo ?

Quelle est la différence entre un connecteur d'angle externe et un connecteur d'angle interne ?

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

