Obtenez des scénarios lumineux parfaitement adaptés à vos activités quotidiennes

Simplifiez-vous la vie et amusez-vous avec quatre scénarios lumineux prédéfinis spécialement personnalisables pour vos tâches quotidiennes : Réveil, Concentration, Lecture et Relaxation. Les deux ambiances aux tons froids, Réveil et Concentration, vous aident à démarrer le matin ou à rester concentré(e), tandis que les ambiances plus chaudes de Lecture et Relaxation vous aident à apprécier un bon livre et à vous apaiser l'esprit.