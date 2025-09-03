Aide
Gros plan de l'avant de Secure Caméra de bureau Secure 2K

Caméra de bureau Secure 2K

Sécurisez votre espace intérieur avec la caméra de bureau Philips Hue Secure 2K en blanc. Profitez d'une résolution 2K nette pour des images claires de jour comme de nuit. Sa forme compacte s'intègre parfaitement à votre maison. Détection intelligente des mouvements et audio bidirectionnel pour rester connecté à tout moment, où que vous soyez. Lorsqu'un mouvement est détecté, vos lampes Hue passent en mode alerte et éclairent votre maison pour plus de sécurité.

Type

Couleur

variant.group.resolution

Bientôt disponible

Découvrez quand vous pouvez commander

Recevez un e-mail lorsque ce produit sera de nouveau en stock. Nous ne vous enverrons cet e-mail qu’une seule fois — consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.

Points forts du produit

  • Seamless integration with Philips Hue lights
  • Get alerts when motion is detected
  • 2K video to see every detail cleary
  • Stylish and compact desktop stand included
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel d’un produit

Produits tendances

Ventes flash -25%
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

€49,99

Ventes flash -25%
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatisez votre éclairage
Pile longue durée
Se monte sur les portes et les fenêtres

€69,99

Ventes flash -25%
Câble Secure anti-chute

Hue

Câble Secure anti-chute
Compatible avec toutes les caméras Secure
Constitué de matériaux de haute qualité
Rend les retraits indésirables plus difficiles
Recommandé pour les caméras installées à plus de 2 m de hauteur

€14,99

Ventes flash -25%
Caméra sans fil Secure

Hue

Caméra sans fil Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Alimentée par batterie
Support mural inclus

€179,99

Ventes flash -25%
Caméra filaire Secure

Hue

Caméra filaire Secure
Cryptage de bout en bout
Vidéo HD 1080P
Se branche sur la prise
Support mural inclus

€149,99

Ventes flash -25%
Caméra Secure Câble basse tension 3 m | Philips Hue

Hue

Caméra Secure Câble basse tension 3 m | Philips Hue
Conçu pour les caméras Secure
Se connecte au système basse tension
Câble d'extension
Longueur de 3 m

€29,99

Nouveau
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro
Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

€89,99

Ventes flash -25%
Détecteur de mouvement Hue

Hue

Détecteur de mouvement Hue
Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

€44,99

Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge

Bénéficiez de tous ces avantages avec le Philips Hue Bridge

Un Bridge vous offre la suite complète de fonctionnalités de sécurité pour la maison connectée : alarmes lumineuses et sonores, automatisation de la simulation de présence, et possibilité d'étendre la configuration de la sécurité ou de l'éclairage connecté de votre intérieur.

Surveillez votre domicile

Surveillez votre domicile

Recevez des notifications directement sur votre appareil mobile chaque fois que votre caméra Secure détecte un mouvement. Créez des zones d'activité ou de colis pour être alerté en fonction de ce qui déclenche le mouvement, comme une personne, un animal, un véhicule ou un colis.

Simulez votre présence lorsque vous êtes absent

Simulez votre présence lorsque vous êtes absent

Utilisez votre caméra Secure avec l'automatisation Simuler une présence et la fonction de conversation bidirectionnelle pour ajouter une sécurité supplémentaire à votre maison, et avoir ainsi l'esprit tranquille.

Spécifications

Dimensions et poids de l’emballage

  • Code barre produit

    8721103045775

  • Poids net

    700,9 g

  • Poids brut

    1 083,8 g

  • Hauteur

    140 mm

  • Longueur

    219 mm

  • Largeur

    176 mm

  • Code 12NC

    929004258604

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

La caméra

Compatibilités

Autre

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay