Sonnette filaire et carillon intelligent Hue Secure - Guide

Sonnette vidéo filaire et carillon intelligent Hue Secure

Introduction

La caméra de sonnette filaire Hue Secure est conçue pour s'intégrer de manière transparente à votre éco-système Philips Hue, offrant une sécurité et une commodité accrues devant votre porte. Cet article aborde tout ce que vous devez savoir pour configurer, installer et utiliser votre sonnette et carillon Hue Secure.

Configuration et installation

Configuration de la sonnette filaire Hue Secure

Pour configurer votre sonnette filaire Hue Secure, scannez le code QR apposé sur la carte de propriété de votre sonnette à l'aide de l'application Philips Hue. Suivez les instructions de l'application pour connecter la sonnette. Si vous possédez déjà un Bridge, vous pourrez le connecter. Si ce n'est pas le cas, la sonnette fonctionnera quand même, mais avec des fonctionnalités limitées. Les éclairages Hue vous permettent de bénéficier de fonctions améliorées telles que l'allumage de la lumière en cas de mouvement. Assurez-vous que le Bluetooth soit activé sur votre appareil mobile pendant la configuration.

Exigences d'installation

La sonnette filaire nécessite un câblage de sonnette existant (basse tension 12–24 V CA), une connexion Wi-Fi (2,4 GHz), et facultativement, un pont Philips Hue pour profiter de toutes les fonctionnalités et de l'automatisation. Les outils nécessaires à l'installation comprennent un crayon, un tournevis, une perceuse électrique, une mèche de maçonnerie de 6 mm, un maillet en caoutchouc ou un marteau.

Montage de la caméra de la sonnette

Installez la caméra de la sonnette à proximité de votre entrée, à une hauteur d'environ 1,4 mètre pour une détection de mouvement optimale. La caméra est résistante aux intempéries (IP54), ce qui permet de l'utiliser à l'extérieur. Si vous souhaitez utiliser un adaptateur enfichable en lieu et place de votre transformateur câblé, assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation soit installé à l'intérieur. La sonnette peut également être montée en angle à l'aide du support d'angle pour une meilleure vue.

Prolonger les câbles courts

Si vos câbles muraux sont trop courts, des câbles d'extension peuvent être facilement ajoutés à l'aide d'un écrou à vis et à torsion. Les instructions sont fournies dans le manuel. Veillez à ce que les fils existants ne glissent pas dans le mur ; pliez-les pour éviter qu'ils ne glissent et/ou fixez-les avec du ruban adhésif après avoir enlevé l'ancienne sonnette.

Utilisation des ancres murales et des entretoises

Pour une installation sûre et solide, utilisez les ancrages muraux fournis pour des matériaux tels que la brique et le béton. Avant de percer le mur, vérifiez qu'il n'y a pas de câblage à l'intérieur. En cas de doute, contactez un électricien qualifié pour obtenir de l'aide.

Si la surface ne permet pas de placer la sonnette au ras du mur ou si vous avez besoin de plus d'espace pour le câblage et les écrous, nous vous recommandons d'utiliser les entretoises incluses qui se fixent facilement au support à l'aide de la bande adhésive pour créer une certaine distance entre le mur et le support.

Transformateurs compatibles

La sonnette filaire Hue n'est compatible qu'avec les systèmes de sonnette existants qui fournissent une basse tension 12-24 VCA. Transformateurs compatibles : pour l'Europe, ABB Ltd. TM15/24 (transformateur) et Zopule MYT240050 (adaptateur enfichable) ; pour les États-Unis : RING T57-0052 (transformateur) et jiooyy CA-CA 24 V 500 mA (enfichable).

Options d'alimentation

La sonnette Hue Secure peut aussi être alimentée à l'aide d'une alimentation électrique enfichable. Adaptateurs compatibles : pour l'Europe, Zopule MYT240050 (adaptateur enfichable) ; pour les États-Unis : jiooyy CA-CA 24 V 500 mA (enfichable).

Compatibilité et intégration

Intégration à des lampes Hue

La sonnette Hue Secure s'intègre parfaitement à vos lampes Philips Hue existantes. Vous pouvez configurer les lampes pour qu'elles clignotent ou s'allument automatiquement lorsque quelqu'un sonne à la porte ou qu'un mouvement est détecté.

Intégration pour maison connectée

La sonnette filaire Hue peut être utilisée avec Alexa, Google Assistant et SmartThings pour la vue en direct. Cependant, Apple Home et Home Secure Video ne sont pas pris en charge.

Connexion de plusieurs appareils

Vous pouvez connecter plusieurs carillons intelligents Hue à une sonnette si votre configuration inclut un pont Hue Bridge. Sans pont Hue Bridge, vous pouvez connecter une sonnette filaire à un carillon intelligent. De manière similaire, vous pouvez connecter plusieurs sonnettes filaires Hue à un carillon intelligent si votre configuration inclut un pont Hue Bridge.

Notifications et alertes

Recevoir des notifications

Lorsque la sonnette retentit, vous recevez un appel téléphonique de la sonnette ou une notification push sur votre téléphone via l'application Hue. Si vous disposez du carillon Hue connecté, vous recevez des alertes sonores. Vous pouvez aussi utiliser des lampes Hue pour créer des alertes lumineuses par carillon.

Carillon lumineux

Le carillon lumineux est une fonction Hue unique qui fait clignoter une ou plusieurs lampes de votre habitation lorsque la sonnette retentit. Cette fonction est utile lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé par le son de votre carillon intelligent, par exemple lorsque vous êtes au travail ou que des membres de votre famille dorment.

Plans d'abonnement

Essai gratuit de formules d'abonnement Secure

Chaque nouvelle caméra sécurisée ou caméra sonnette filaire est accompagnée d'une version d'essai gratuite de 30 jours de la formule de base. L'essai commence dès que la sonnette est configurée, vous pouvez donc essayer toutes les caractéristiques avancées fournies avec un abonnement Secure.

Achats d'abonnement Hue Secure

Après l'essai gratuit, vous pouvez choisir d'acheter une formule d'abonnement Hue Secure pour continuer à profiter des fonctionnalités avancées. Les formules disponibles sont les suivantes :

Formule de base : cette formule coûte 39,99 € par caméra et par an et comprend 30 jours d'historique vidéo, des fonctions avancées telles que des zones d'activité, des clips vidéo et des alertes plus connectées.

: cette formule coûte 39,99 € par caméra et par an et comprend 30 jours d'historique vidéo, des fonctions avancées telles que des zones d'activité, des clips vidéo et des alertes plus connectées. Formule Plus : cette formule coûte 99,99 € par an et couvre jusqu'à 10 caméras. Elle comprend 60 jours d'historique vidéo, des fonctions avancées telles que des zones d'activité, des clips vidéo et des alertes plus connectées.

Caractéristiques techniques

Compatibilité de tension

La sonnette filaire Hue n'est compatible qu'avec les systèmes de sonnette existants qui fournissent une basse tension 12-24 VCA. La connexion à la tension secteur (220-240 V en Europe, 120 V aux États-Unis) est impossible sous peine d'endommager le produit.

Résolution de la caméra et champ de vision

La caméra possède une résolution QHD 2K dans un rapport 1:1 (1 984 x 1 984 pixels) et l'angle de vision est supérieur à 180 degrés, ce qui facilite la détection de paquets déposés à proximité de la porte tout en fournissant une vue claire de toute personne se trouvant devant votre porte.

Options de vision nocturne

La sonnette Hue Secure fournit à la fois la vision nocturne infrarouge et la vision nocturne en couleur dans des conditions de faible luminosité. Pour activer la vision nocturne en couleur, désactivez le mode nuit (vision infrarouge).

Starlight Vision

Starlight vision est une spécification pour les capteurs d'images optimisés pour capter la lumière même les jours et/ou les endroits les plus sombres, garantissant des images claires dans des conditions de faible luminosité.

Conformité à l'éco-conception de l'UE

La sonnette filaire Hue est conçue pour offrir une détection de mouvement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, qui peut être configurée pour être active ou inactive, conformément aux lignes directrices de l'UE en matière d'éco-conception.

Portée du WiFi

Nous recommandons de placer la sonnette filaire Hue à moins de 10 mètres de portée de votre routeur Wi-Fi dans votre habitation.

Dépannage et entretien

Réinitialisation de la sonnette

Un bouton de réinitialisation est situé au dos de la sonnette vidéo filaire Hue. Dévissez délicatement la vis de sécurité, inclinez la sonnette pour accéder au bouton de réinitialisation et enfoncez-le doucement jusqu'à ce que la sonnette confirme qu'elle est réinitialisée.

Nettoyer la sonnette et le carillon

Utilisez un chiffon très doux et humide pour nettoyer la sonnette vidéo et le carillon intelligent. Évite d'appliquer trop de force pour éviter les rayures.

Signification des indicateurs LED

Violet : le produit est connecté à l'alimentation et est en cours de démarrage/d'amorçage.

: le produit est connecté à l'alimentation et est en cours de démarrage/d'amorçage. Bleu : Le bouton de réinitialisation est enfoncé.

: Le bouton de réinitialisation est enfoncé. Rouge : Le bouton de réinitialisation est enfoncé pendant plus de 10 secondes, ce qui indique une réinitialisation d'usine.

: Le bouton de réinitialisation est enfoncé pendant plus de 10 secondes, ce qui indique une réinitialisation d'usine. Clignotement rouge : la sonnette filaire nécessite votre attention ; vérifiez les caractéristiques de tension de votre transformateur.

: la sonnette filaire nécessite votre attention ; vérifiez les caractéristiques de tension de votre transformateur. Clignotement rouge : un enregistrement est en cours sur la Hue Wired Doorbell.

: un enregistrement est en cours sur la Hue Wired Doorbell. Clignotement vert : une mise à jour est en cours sur la Hue Wired Doorbell.

Déconnexion d'un carillon de sonnette existant (EU et NAM)

Pour l'UE : déconnectez votre carillon de sonnette existant en suivant les instructions de son fabricant. Créez un circuit continu en connectant les fils à l'aide de l'écrou fourni. Pour NAM : utilisez le câble de dérivation fourni pour déconnecter le carillon de sonnette existant et dérivez le courant vers la Hue wired doorbell. Quoi qu'il en soit, la situation peut varier et, en cas de doute, adressez-vous à un électricien qualifié.

Compatibilité des transformateurs

Pour déterminer la tension du système de sonnette existant, consultez les caractéristiques indiquées sur le transformateur et en cas de doute, adressez-vous à un électricien qualifié.

Stockage des clips vidéo

Les clips vidéo Hue Secure sont stockés de manière sûre et sont chiffrés de bout en bout dans notre environnement de cloud, en empêchant tout accès non autorisé.

Surfaces de montage

La sonnette vidéo Hue peut être fixée sur la plupart des surfaces, mais les surfaces métalliques ne sont pas recommandées, car elle peuvent provoquer des interruptions et altérer la connexion Wi-Fi. Utilise les ancres murales fournies pour les surfaces en briques et en béton.

Fonctionnalités du Smart Chime

Le son du Smart Chime peut être coupé via l'application ou le bouton sur l'appareil. Il est conçu pour se brancher facilement sur une prise de courant mais ne doit pas être ajouté à un câble de rallonge. Le produit ne nécessite pas d'entretien et le couvercle avant est fixe. La fonction sirène est puissante (87DB) pour alerter les voisins et/ou faire fuir les intrus.

Couleurs des LED du Smart Chime

Technologie MotionAwareTM

MotionAware est une technologie unique qui allume les lampes lorsque du mouvement est détecté dans la pièce sans utiliser de détecteur de mouvement. Elle fonctionne avec une configuration de trois lampes et/ou du carillon ou plus.

Informations supplémentaires pour MultiChime

MultiChime vous permet de personnaliser la couleur et la durée des clignotements des lampes lorsque la sonnette retentit. Nous vous proposons quelques couleurs prédéfinies, mais vous pouvez toujours les personnaliser en fonction de vos préférences. Cette fonction n'est disponible que pour les lampes compatibles avec la couleur, répertoriées comme « recommandées ».

Pour optimiser la visibilité, nous vous suggérons de choisir des lampes compatibles avec la couleur recommandées. Pensez à choisir quelques lampes réparties dans plusieurs pièces afin de ne pas trop perturber les conditions d'éclairage sous-jacentes tout en vous assurant que vous remarquerez la notification quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans votre habitation.

Vous pouvez également sélectionner le nombre de clignotements que les lampes émettent avant de revenir à leur état précédent, ce qui vous permet d'adapter la notification à vos besoins.

Configuration du Smart Chime et de MultiChime

Vous pouvez configurer différents volumes pour votre Smart Chime via l'écran de modification de l'application de votre sonnette filaire. Cela te permet de définir jusqu'à 10 plages horaires différentes, chacune avec une sonnerie et un volume différents pour tes carillons.

De même, vous pouvez configurer différentes couleurs de lumière pour votre MultiChime via l'application. Il est possible de définir jusqu'à 10 plages horaires différentes, chacune avec une couleur différente pour tes lumières.

Vous ne devez pas toujours avoir un carillon sonore ou lumineux lorsque la Wired Doorbell est actionnée. Le comportement de vos Smart Chimes et de vos lampes peut être configuré tout au long de la journée, notamment en les mettant en sourdine ou en les désactivant. Vous pouvez opter pour du son sans lumière ou inversement.

Certaines lampes sont répertoriées comme « recommandées » lors de la configuration de MultiChime, car elles sont compatibles avec la couleur et améliorent donc le contraste en journée. Par défaut, les lampes non recommandées clignotent toujours en blanc.

Les lampes qui participent au MultiChime clignoteront toujours selon un schéma fixe entre l'arrêt et la pleine luminosité.

Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre service clientèle.